Decreto Crescita: Ronzulli (FI), esame di riparazione che non risolve nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama sul disegno di legge di conversione del decreto Crescita, ha affermato che il provvedimento "è l'esame di riparazione del governo, il tentativo di porre rimedio al fallimento di una legge di Bilancio che non ha sortito gli effetti sperati, perché ha scommesso tutto, tutti i soldi degli italiani, su due misure che nulla avevano a che fare con la crescita: reddito di cittadinanza e quota cento. Come si può pensare che - ha continuato la parlamentare - laddove non si è stati capaci di dare impulso alla crescita con le somme ingenti di cui il governo disponeva nella legge di Bilancio, si centrerà invece l'obiettivo con le poche risorse del decreto crescita, assolutamente insufficienti a far ripartire il Paese? Tanto più che sono suddivise in svariate piccole misure settoriali che hanno trasformato questo decreto in una sorta di 'omnibus', senza né capo né coda, senza un progetto per l'Italia. Non ci sono neppure impegni di spesa immediati, ma scatteranno nel 2023, quando", ha concluso Ronzulli, "non ci sarà neppure più questo governo. Altro che decreto crescita, abbiamo davanti un decreto truffa. Per crescere, non servono soltanto i decreti, servono innanzitutto capacità e volontà, qualità che purtroppo scarseggiano in questo governo". (Rin)