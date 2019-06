Spettacoli: al Club partenopeo domani Giobbe Covatta e venerdì "La nueva escuela" in concerto

- Domani al Club partenopeo di via Coroglio si terrà una serata a scopo benefico con la comicità di Giobbe Covatta grazie all'Associazione Mattia Fagnoni Onlus che si pone come scopo di aiutare i bambini che soffrono di malattie rare degenerative. Venerdì, invece, si esibirà “La nueva escuela”, al secolo Super Kenny, artista dominicano emergente nel panorama della musica latino americana. Al termine spazio alla crew composta da Ask, Goldie e Sunny. (Ren)