Governo: Villarosa (M5s), ennesima bufala da giornali, pieno sostegno a Di Maio

- Il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, in quota Movimento cinque stelle, in una nota, spiega: "Questa mattina il 'Giornale' ha pubblicato un articolo dal titolo: 'Tre sottosegretari con Dibba. Scatta la fronda anti Di Maio'. Si tratta di un'ennesima bufala nei miei confronti. In questo articolo, il giornalista Pasquale Napolitano sostiene, senza ritegno né ragion di causa, che nella mia qualità di sottosegretario dovrei 'braccare la Castelli'. Smascherare manine e marchette da passare al 'Trombone Di Battista: cartucce da sparare contro Governo e Lega'. Un'informazione falsa e fuorviante che dimostra ancora una volta in che modo giornali e stampa raccontino la realtà". Una realtà, continua Villarosa, "distorta e falsa basata su informazioni inesistenti e marcatamente surreali, il cui unico scopo sembra voler essere quello di manifestare all'esterno un inspiegabile dissenso e odio nei confronti del Movimento cinque stelle e del suo operato". (segue) (Com)