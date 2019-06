Governo: Villarosa (M5s), ennesima bufala da giornali, pieno sostegno a Di Maio (2)

- Il sottosegretario poi prosegue, parlando di una "comunicazione che va contro ogni sano principio di verità e trasparenza e che costruisce storie inverosimili e qualche volta aggressive. Per dovere di esattezza dell'informazione, ci tengo a precisare che ogni giorno mi batto per il bene del mio paese con determinazione e onestà sostenendo, confrontandomi e difendendo continuamente i miei colleghi, primo fra tutti il nostro vicepremier Luigi Di Maio, com'è facilmente constatabile sui miei canali social ufficiali. In particolare il 29 maggio, a seguito del risultato delle Europee, quando alcuni attaccavano Luigi Di Maio, io fui tra i primi a sostenerlo e difenderlo, perché ritengo stia svolgendo con onore un lavoro eccellente". Per Villarosa, "la libertà di informazione è sacra purché sia trasparente, leale e seria ma soprattutto che non leda i diritti e l'immagine di chi ogni giorno lavora con serietà. Non ho mai negato a giornalisti e giornali un'intervista o un confronto. Loro sono liberi di fare il proprio lavoro ma solo dopo essersi confrontati con il diretto interessato. Il problema è che, nonostante la mia disponibilità, non mi è mai stata richiesta né un'intervista né un chiarimento in merito. Quindi mi chiedo sulla base di quali informazioni il giornalista del 'Il Giornale' possa aver scritto un articolo così fuorviante per i lettori e irrispettoso di tutti i principi deontologici che sono alla base di un'informazione limpida e veritiera. Ma soprattutto mi chiedo - conclude l'esponente Cinque stelle - com'è possibile andare avanti se queste sono le informazioni che ogni giorno vengono trasmesse ai cittadini". (Com)