Ex Ilva: Renzi (Pd), impianto Taranto chiude 6 settembre, questi che ci governano sono pazzi

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "nel giorno in cui il Senato discute del decreto Crescita (io intervengo domattina, diretta su Facebook), arriva la notizia che il 6 settembre chiuderà Ilva. L’Ilva. La più importante fabbrica del Sud. Questi che ci governano non sono cialtroni: sono semplicemente pazzi. Licenziano 15 mila persone. E ora?", conclude l'ex premier, "reddito di cittadinanza per tutti?". L'esponente dem si riferisce a quanto detto, oggi, a Bruxelles, dall'amministratore delegato di Arcelor Mittal Europa, Geert Van Poelvoorde, secondo cui senza una protezione di carattere legale l'impianto di Taranto chiuderà il prossimo 6 settembre. (Rin)