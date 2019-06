Israele-Cile: Pinera si scusa con Rivlin per visita con palestinesi a Monte del Tempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, si è scusato con l’omologo israeliano, Reuven Rivlin, per aver visitato il Monte del Tempio, ovvero la Spianata delle moschee, con una delegazione palestinese invece che con i funzionari del Waqf. Lo ha annunciato il portavoce di Rivlin, a margine dell’incontro a Gerusalemme tra i due capi di Stato. Questa mattina il ministero degli Esteri israeliano aveva convocato l’ambasciatore del Cile a Tel Aviv, Rodrigo Fernandez, in relazione alla visita. La rappresentanza diplomatica del Cile ha spiegato in una lettera che Pinera ha effettuato una visita privata e non è stato invitato da funzionari palestinesi. Secondo quanto previsto dagli Accordi di Oslo, il sito religioso è controllato dal Waqf e non ricade sotto la supervisione dell’Autorità nazionale palestinese. Il ministro degli Esteri israeliano, Yisrael Katz, ha dichiarato che “viene presa in seria considerazione qualsiasi violazione della sovranità israeliana sul Monte del Tempio”. (segue) (Res)