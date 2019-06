Israele-Cile: Pinera si scusa con Rivlin per visita con palestinesi a Monte del Tempio (2)

- Il tema della sovranità israeliana sul Monte del Tempio è stato affrontato durante l’incontro di oggi tra Pinera e Rivlin. “Gerusalemme è stata la capitale del popolo ebraico dall’epoca di re David - ha detto Rivlin -. Il nostro legame storico con Gerusalemme, e la nostra sovranità su Gerusalemme ci rendono responsabili di preservarla come città di fede e pace”. In previsione dell’incontro fra Pinera e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, previsto domani, 27 giugno, a Ramallah, Rivlin ha inviato il capo dello Stato cileno a sostenere il piano economico degli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Medio Oriente. “Le differenze tra noi e i palestinesi sono vaste, ma dobbiamo iniziare con piccoli passi a cooperare e non a boicottare o rifiutare i piani che miglioreranno la situazione economica e sociale”, ha affermato Rivlin, riferendosi al piano economico di Washington a cui è stata dedicata ieri e oggi la conferenza “Peace to prosperity” a Manama, in Bahrein, boicottata dai palestinesi e da numerosi Stati arabi. Nella serata di oggi Pinera incontrerà il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. (Res)