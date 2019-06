Decreto Crescita: Galliani (FI), è solo piccolo passo, mancano interventi per infrastrutture

- Adriano Galliani, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, nel corso del dibattito parlamentare sul decreto Crescita, nell'Aula di palazzo Madama, ha affermato che "è necessario allontanare i quotidiani teatrini della politica che spaventano gli investitori e fare in modo che si guardi all'Italia come a una nazione affidabile in cui sia conveniente investire il proprio tempo e i propri soldi. Al contempo, bisogna fermare l'emorragia di investimenti che, al contrario, prendono la via dell'estero" creando "un quadro di certezze che può derivare solo dalla volontà di adottare le misure da sempre chieste dalle imprese: semplificazioni, tempi rapidi di risoluzione delle dispute, accesso conveniente al mercato dei capitali e su tutti un fisco più equo". Per l'esponente azzurro, il provvedimento "è ancora poco, un piccolissimo passo, se paragonato con quanto stanziato per altre misure di bandiera come il reddito di cittadinanza e quota 100, che costeranno poco meno di 8 miliardi rispetto agli 11 preventivati e che avranno un impatto molto basso sulla crescita, ma elevato sulla spesa pubblica. E' inconcepibile - ha concluso Galliani - che non ci siano interventi per modernizzare le infrastrutture della penisola, che in molti casi sono ferme a quelle degli anni Sessanta. Così come non è pensabile che ci siano opere, come la Tav, i cui bandi vanno avanti nonostante la contrarietà del ministro delle Infrastrutture e di uno dei partiti di governo".(Rin)