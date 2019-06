Comuni: Raggi nominata da Anci membro del comitato europeo delle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, su scelta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), sarà un nuovo membro del Comitato europeo delle Regioni. Lo comunica il Campidoglio in una nota. "È un giusto riconoscimento per la città di Roma – dichiara Raggi – Sono onorata di poter rappresentare l'Italia e la sua Capitale all'interno del Comitato europeo delle Regioni, organo che svolge un ruolo importante nel processo legislativo dell'Unione europea. Il mio impegno sarà quello di portare un personale contributo su temi fondamentali e innovativi per lo sviluppo delle metropoli e degli enti locali”. Il Comitato europeo delle regioni (CdR), conclude la nota, è un organo consultivo dell'Ue composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 Stati membri. Attraverso il Cdr essi possono scambiarsi pareri sulle norme dell'Ue che incidono direttamente sulle regioni e sulle città.(Com)