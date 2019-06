Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani interviene alla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica del quarto dei cinque edifici privati coinvolti (dopo via Verro 78, via Fiamma 78, via Tito Livio 7) nel progetto europeo 'Sharing Cities', nell'area compresa tra le zone di Porta Romana e Vettabbia. A illustrare, alla stampa e ai residenti, gli interventi realizzati oltre all'assessore Tajani anche i rappresentanti di ENEA, ANACI Lombardia, Assimpredil ANCE e i partner impegnati nel progetto.via Passeroni, 6 (ore 11.00)L'assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione della mostra "Andrea Ventura", personale dedicata all'artista e illustratore, in programma dal 28 giugno all'8 settembre 2019 nelle sale della GAM.GAM Galleria d'Arte Moderna, in via Palestro, 16 (ore 12.00)L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani con il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria, Pietro Buffa, e l'ideatore del progetto Massimo Barboni presenta "Malnatt", la birra nata dalla collaborazione con le case circondariali milanesi. Alla conferenza saranno presenti: Giacinto Siciliano, Direttore di San Vittore, Antonella Tucci, Direttore aggiunto di Opera, Silvana Resta, Responsabile Area educativa di Opera, e Matilde Napoleone, Funzionario Giuridico Pedagogico di Bollate.Palazzo Marino, Sala stampa, Pazza Scala, 2 (ore 12.30)L’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) prende parte alla firma del patto di collaborazione per la cura condivisa di piazzale Corvetto, insieme al presidente di Municipio 4 Paolo Bassi, al gestoredel chiosco del piazzale Giacomo Barasso insieme ad altri negozianti, e ad alcuni rappresentanti di Italia Nostra, Labsus e Fondazione Cariplo.Palazzo Marino - Sala Stampa, piazza della Scala 2 (ore 15.00)L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, partecipa all'evento "La cura - l'anno buio dei diritti in Italia", organizzato daPd Milano Metropolitana e i Giovani Democratici Milano in occasione della Pride week di Milano.Pride Square, largo Bellintani (ore 18.45) (segue) (Rem)