Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, partecipa al via ufficiale dell'edizione 2019 della '600 Miglia'. 20 Fiat 600 d'epoca, alcune auto storiche dei Carabinieri del Gruppo Automoto storiche dell'Arma di Pastrengo per un totale di oltre 50 partecipanti prende il via da Palazzo Lombardia iniziando un tour di quattro giorni che toccherà Cergnago (in provincia di Pavia), La Spezia, le Cinque Terre, la provincia di Parma e quella di Piacenza, prima di tornare in Lombardia. Annunciata la presenza, oltre all'assessore Cambiaghi, anche dei consiglieri regionali Emanuele e Andrea Monti, Riccardo Del Torchio, sindaco di Besozzo e Maurizio Parolo, presidente del Primo Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo. Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia,1 (ore 9.30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa al convegno "La sostenibilità economica dell'industria lombarda", organizzato da CGIL e Fiom Lombardia. Tra i partecipanti il presidente della Commissione Industria al Senato Gianni Pietro Girotto, la segretaria generale della FIOM Francesca Re David 'Auditorium Levi, dell'Università statale, via Valvassori Peroni, 21 (ore 10.00)Convegno “Orientamenti pratici per il terzo settore”. Ad aprire i lavori la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, che introduce i lavori della sessione mattutina il cui coordinamento è affidato al past president del Consiglio nazionale del Notariato Giancarlo Laurini. Le conclusioni della mattinata sono affidate al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che alle ore 15 apre anche i lavori della sessione pomeridiana, dedicata ad approfondire l’argomento “Gli enti del terzo settore: il (diritto) privato al servizio del pubblico). Alla tavola rotonda del pomeriggio partecipano tra gli altri il vice presidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti, e l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini.Palazzo Pirelli - Aula Consiliare, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi della Lombardia, Fabio Rolfi, interviene alla presentazione del corso di laurea in Sistemi Agricoli Sostenibili, al via con il prossimo anno accademico 2019/2020. Alla conferenza stampa intervengono Maurizio Tira, rettore Università degli Studi di Brescia; Giovanni Plizzari, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM); Giuseppe Ambrosi, presidente Camera di Commercio di Brescia; Silvano Brescianini, presidente Consorzio Franciacorta.Università degli Studi di Brescia - Salone Apollo del rettorato, piazza del Mercato 15 - Brescia (ore 15.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, FabioRolfi, interviene, in apertura dei lavori, alla presentazione del volume storico 'Si pubblica il sabato. 90 anni di storia del corriere vinicolo'. Nell'occasione alcune firme del Corriere della Sera raccontano - e si raccontano - con pensieri e riflessioni insieme ad alcuni produttori italiani d'eccellenza.Fondazione Corriere della Sera - Sala Buzzati, via Balzan 3 (ore 17.30) (segue) (Rem)