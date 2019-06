Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione dei risultati della ricerca, realizzata da Fondazione Sodalitas in collaborazione con GfK Italia, sul tema volontariato d'impresa: terzo settore e aziende a confronto creare valore per la comunità.Sala Falck Assolombarda, Via Chiaravalle 8 (ore 9.30-12.30)Convegno di Confcommercio Milano su “Nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per commercianti al dettaglio e altri soggetti equiparati” (bar, ristoranti, alberghi artigiani ecc.)Confcommercio Milano - sala Orlando, corso Venezia 47 (ore 10.00)La sostenibilità economica dell'industria lombarda, Convegno organizzato da CGIL e Fiom Lombardia. Tra i partecipanti il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Commissione Industria al Senato Gianni Pietro Girotto, la segretaria generale della FIOM Francesca Re David 'Auditorium Levi, dell'Università statale, via Valvassori Peroni, 21 (ore 10.00)Gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con il Comune di Milano, allestiscono un gazebo per iniziare la distribuzione di 10mila bottigliette da mezzo litro di acqua naturale fresca, donate dal Banco Alimentare della Lombardia, alle persone senza dimora e bisognose che necessitano di un momento di refrigerio durante il picco di caldo previsto in questi giorni. È previsto un punto stampa alla presenza del presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia accompagnato da un rappresentante del Comune.Piazza Duca d'Aosta, vicino alla "Mela" di Pistoletto (ore 11.00)Presentazione della 1ª settimana ecovirtuosa della Casa della Carità, che si svolgerà dal 4 al 10 luglio presso la sede della Fondazione, in via Francesco Brambilla 10 a Milano. Intervengono: Don Virginio Colmegna, presidente Casa della carità; Daniela Padoan, presidente Associazione Laudato Si'; Davide Biolghini, presidente Co-energia; Milly Moratti, consigliere comunale del Comune di Milano; Carlo Monguzzi, consigliere comunale del Comune di Milano.Associazione Chiamamilano, via Laghetto 2 (ore 12.00)Il vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, interviene al convegno "Sicurezza" organizzato dal quotidiano "Libero".Bulk Mixology Food bar, via Aristotile Fioravanti, 4 (ore 18.00)Evento "La cura - l'anno buio dei diritti in Italia", organizzato da Pd Milano Metropolitana e i Giovani Democratici Milano in occasione della Pride week di Milano. Partecipano all'iniziativa l'europarlamentare Brando Benifei, l'assessore alle Politiche sociali e diritti del Comune di Milano e neo eletto al Parlamento europeo, Pierfrancesco Majorino, la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani, il responsabile Diritti PD Milano e GD Nazionale Michele Albiani, Maria Silvia Fiengo dell'associazione Famiglie Arcobaleno e il giornalista Simone Alliva.Pride Square, largo Bellintani (ore 18.45)Il vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, interviene alla Festa della Lega a Treviglio (Bg)Nuovo Polo Fieristico, via Murena, Treviglio (Bg) (ore 20.00) (Rem)