Venezuela: ministro Esteri esprime al Vaticano disponibilità al dialogo

- Il ministro degli Esteri Jorge Arreaza ha tenuto oggi una riunione con il segretario per le relazioni con gli stati del Vaticano Paul Richard Gallagher, al quale ha ribadito la disponibilità del governo di Nicolas Maduro al dialogo. “Questa mattina abbiamo incontrato il segretario per le relazioni con gli Stati del Vaticano, mons. Paul Richard Gallagher. Ribadiamo la volontà del governo bolivariano del Venezuela a continuare lungo la via del dialogo, verso la pace”, ha scritto il ministro sul suo account Twitter. Sempre a Roma, dove ha preso parte alla 41esima sessione della conferenza Fao Arreaza ha incontrato David Beasley, il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Wfp). “Continuiamo ad approfondire la cooperazione tecnica con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite”, ha scritto il ministro venezuelano. (segue) (Brb)