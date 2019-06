Migranti: Palazzotto (Si) su Sea Watch, io e Muroni stasera dormiremo su sagrato San Pietro

- Erasmo Palazzotto, di Sinistra italiana, scrive su Twitter che "io e Rossella Muroni aderiamo all'appello di Mediterranea e stasera dormiremo sul sagrato di San Pietro. Per difendere la nostra civiltà, per sostenere gli amici di Sea Watch e per chiedere il rispetto dei diritti di 42 persone che da 2 settimane sono tenuti in ostaggio dal governo italiano". (Rin)