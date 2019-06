Olimpiadi 2026: da comunità ebraica di Milano complimenti al sindaco Sala

- La Comunità Ebraica di Milano, in un articolo pubblicato sul proprio sito, si complimenta con il sindaco Giuseppe Sala per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. "Abbiamo seguito in diretta la proclamazione del vincitore e la sua reazione di gioia ci vede assolutamente partecipi. È il degno corollario di una città sempre più aperta, accogliente e inclusiva. Perché è questo il messaggio dello sport, che non è solo record o prestazioni, ma è soprattutto dialogo e fratellanza. Come ci appaiono oggi per fortuna lontani giochi olimpici come quelli di Berlino o di Monaco. Siamo certi che Milano saprà dare al mondo un messaggio bello e positivo. Complimenti e in bocca al lupo", scrive nella nota la Comunità Ebraica. (Rem)