Imprese: M5s, massima attenzione su vicenda lavoratori Almaviva, 19 luglio tavolo nazionale

- I parlamentari siciliani del Movimento cinque stelle di Camera e Senato scrivono, in una nota, che "la vicenda dei lavoratori Almaviva di Palermo rientra nell'ambito più generale della crisi che ha colpito il settore call center e che coinvolge migliaia di lavoratori in tutta Italia. Sin dal suo insediamento il ministro Di Maio ha dedicato massima attenzione al tema e siamo convinti che nelle prossime settimane l'impegno sarà massimo per garantire all'azienda i livelli produttivi e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Oggi al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", continuano gli esponenti del M5s, "si è svolto un incontro tra azienda e organizzazioni sindacali e, nelle prossime ore, verrà avviato anche un dialogo con i committenti dell'azienda. Intanto, per il 19 luglio è previsto un tavolo nazionale sul tema call center che sarà un importante occasione anche per dirimere il nodo Almaviva Palermo. Ci auguriamo che l'atteggiamento dell'azienda sia positivo e si possa instaurare un confronto responsabile", concludono i parlamentari siciliani pentastellati, "per arrivare a scongiurare anche questa crisi e salvare i livelli occupazionali, unico obiettivo del governo". (Com)