Giustizia: Dori (M5s), mai più porte girevoli per magistrati in politica

- Devis Dori, deputato del Movimento cinque stelle, in una nota afferma che "quella dei magistrati che entrano in politica sarà una strada senza ritorno. Come sottolineato oggi dal ministro Bonafede durante il question time, il tempo delle 'porte girevoli' per tutti quei magistrati che vengono eletti in politica e poi tornano alla loro precedente attività sta per finire. E' uno dei punti inseriti nel contratto di governo e, con la stessa coerenza che ci ha contraddistinto in questo primo anno di lavoro, siamo pronti ad impegnarci anche per raggiungere questo importante obiettivo. Tenere politica e magistratura ben distinte e separate è d'obbligo", prosegue il parlamentare, "se si vuole garantire la democrazia nel paese, e l'indipendenza del potere giudiziario. Nell'interesse di tutti, non possiamo più tollerare che ciò accada. E' un tema fondamentale e vale la pena riprendere le parole del ministro: 'Se un magistrato intraprende la strada della politica, sappia che non torna più indietro'". (Com)