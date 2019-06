Tpl Roma: giunta approva cessione usufrutto bus gara Consip ad Atac

- I 227 bus di Industria Italiana Autobus acquistati da Roma Capitale più di un anno fa attraverso la piattaforma Consip potranno girare per le strade della Capitale. Durante la Giunta capitolina straordinaria che si è svolta questo pomeriggio in Campidoglio è stato approvata la delibera che cede l'usufrutto dei mezzi alla municipalizzata capitolina dei trasporti. Un passo fondamentale per rendere i mezzi disponibili. I 227 mezzi saranno dei CityMood, con posti e rampa per i disabili, la cabina chiusa per la sicurezza dell'autista e un sistema di videosorveglianza. La fornitura prevede 91 bus a metano e 136 diesel. (xcol4)