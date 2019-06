Scuola: Miur su pensionamenti, già lavorato 80 per cento pratiche quota 100

- Si è svolta oggi al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), si legge in una nota, "l'informativa sindacale sull'andamento delle certificazioni del diritto a pensione del comparto scuola per il 2019. Erano presenti rappresentanti del Miur e dell'Inps (l'Istituto nazionale di previdenza sociale) che stanno collaborando attivamente attraverso i loro uffici territoriali. Al 24 giugno, secondo i dati forniti oggi alle organizzazioni sindacali, risulta lavorato il 99,12 per cento delle domande di pensionamento presentate entro il 12 dicembre scorso, secondo le regole di pensionamento vigenti prima dell'introduzione della cosiddetta quota 100' entrata in vigore successivamente (si tratta della cosiddetta prima platea). Risulta poi lavorato il 79,77 per cento delle domande relative alla cosiddetta seconda platea, quella che ha presentato domanda entro il 28 febbraio, dopo l'introduzione di quota 100". (segue) (Com)