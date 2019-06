Ex Ilva: Lucaselli (Fd'I), Conte riferisca in Aula

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, dichiara in una nota che "le parole dell'amministratore delegato di Arcelor Mittal Europa provano che la situazione di Ilva sta precipitando. Come lo scorso anno, ci troviamo di fronte l'imminenza della chiusura dello stabilimento, addirittura il 6 settembre. Di fronte alla manifesta, rinnovata incapacità di Luigi Di Maio nella gestione del dossier, sarebbe doveroso che il presidente del Consiglio Conte venga a riferire in Aula con urgenza. E' inaccettabile", conclude la parlamentare di Fd'I, "lasciare in balia degli eventi il destino dei lavoratori e di un intero territorio". (Com)