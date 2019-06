Decreto Crescita: Conzatti (FI), visione governo è mettere toppe

- Donatella Conzatti, senatrice di Forza Italia, nel corso del dibattito parlamentare in Senato, ha dichiarato che "nel decreto Crescita di crescita ce n'è veramente pochissima. Avete illuso le imprese con la bufala dei minibot trascurando il fatto che se le imprese non crescono, non cresce l'Italia e il paese si ferma. L'Italia non è un paese performante avendo il debito al 133 per cento del Pil, la crescita allo 0,2, lo spread stabilmente sopra 180 punti. Il massimo della vostra visione è mettere toppe e tamponare le falle. Avete investito", ha concluso la parlamentare azzurra, "soltanto 400 milioni a fronte dei 7 miliardi per reddito di cittadinanza e quota 100. Chi vuole la crescita non può darvi fiducia". (Rin)