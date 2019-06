Governo: Bernini (FI), più tasse e meno crescita

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota "più tasse e meno crescita. I dati dell’Istat e le nuove stime di Standard & Poors non fanno altro che confermare una tendenza negativa accentuata dalle politiche sbagliate di questo governo. In questa situazione, il possibile slittamento a lunedì del Consiglio dei ministri in cui si dovrà discutere l’assestamento di bilancio dimostra il marasma", conclude la parlamentare, "con cui si cerca di evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo". (Com)