Migranti: Salvini su Sea Watch, Lampedusa e Italia hanno bisogno di turisti e non di clandestini

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito alla vicenda della Sea Watch, afferma che "Lampedusa e l’Italia hanno bisogno di turisti che pagano, non di clandestini che dobbiamo mantenere noi". (Com)