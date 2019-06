Migranti: Di Maio, Sea Watch si fa pubblicità, siamo diventati palcoscenico Mediterraneo (2)

- Di Maio osserva che "io non ho tutte le risposte. Ma se dovremo passare tutta l’estate a litigare con le Ong abbiamo già perso. Servono corridoi umanitari legali per chi può venire qui. Se entri in Italia lo fai col permesso dei cittadini italiani. Servono più rimpatri delle migliaia di irregolari non identificati che abbiamo nel nostro paese. Servono Agenzie dell’Unione europea su suolo Africano, serve una alleanza con la Cina per investimenti sostenibili nel continente africano. Il Movimento cinque stelle non ha né il ministero degli Affari esteri, né quello dell’Interno, né quello dell’Unione europea. Le politiche dell’immigrazione", conclude il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, "vanno fatte soprattutto sul lungo periodo. Altrimenti ci aspetta una estate lunga, con gli stessi problemi di sempre". (Rin)