Algeria: deficit di bilancio in calo del 22 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2019 il deficit di bilancio dell’Algeria è stato pari a 7,3 miliardi di euro, in calo del 22 per cento rispetto ai 9,4 miliardi di euro dello stesso periodo del 2018. Lo si apprende dagli ultimi dati del ministero delle Finanze pubblicati dall’agenzia di stampa nazionale “Aps”. La spesa della pubblica amministrazione è aumentata nello stesso periodo di 11,5 punti percentuali, attestandosi a 11,5 miliardi di euro nel primo trimestre di quest’anno; nel contempo, tuttavia, le spese d’investimento sono calate del 28 per cento, passando a circa 6,6 miliardi di dollari. Il deficit complessivo del Tesoro pubblico nei primi tre mesi del 2019 è stato pari a 10 miliardi di euro, lo stesso livello del primo trimestre 2018. Tale dato include, oltre al deficit di bilancio, anche il saldo dei conti di dotazione, esclusi i fondi di vigilanza, le operazioni di bilancio e gli interventi del Tesoro. (Ala)