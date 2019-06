Roma: Politi (Lega), basta giocare, si nomini nuovo cda Farmacap

- "Sono allarmanti le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni in Campidoglio in merito al futuro di Farmacap. L'ipotesi che si vada verso un nuovo commissariamento dell'Azienda sono assurde e sopratutto vanno a contraddire quanto affermato dal Movimento 5 stelle in Aula Giulio Cesare. Più volte abbiamo portato in Campidoglio degli atti che andassero verso la normalizzazione della gestione di Farmacap ed il suo rientro nel regime ordinario". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Capogruppo Lega, Maurizio Politi. "Va nominato un nuovo cda - aggiunge - non si può più perdere tempo con Commissari scelti nelle segrete stanze. E' Assurdo che sia la Giunta che il Gruppo Consiliare continuino a prendere in giro i cittadini, ma sopratutto i dipendenti dell'Azienda, promettendo una linea negli atti ufficiali e portandone avanti un'altra nelle riunioni di partito. Come più volte richiesto, anche dal sindacato Ugl, chiediamo , a gran voce, che venga nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione che porti Farmacap fuori dalla crisi e gli dia una linea aziendale che la proietti nel futuro".(Com)