Giornata contro droghe: Gelmini (FI), altissima diffusione tra giovani, famiglie non vanno lasciate sole

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in occasione della giornata internazionale contro il consumo e il traffico di droga, scrive sul suo blog che "non bastano più le dichiarazioni di principio per contrastare l'uso e lo spaccio di droga. Rischiamo di perdere parte di una generazione di giovani che hanno imboccato il tunnel buio degli stupefacenti e che non trovano un sostegno nelle istituzioni. L'Italia è al quarto posto tra i paesi Ue per uso di cocaina e al terzo posto per uso di cannabis, la percentuale è altissima soprattutto tra i giovani. E non possiamo lasciare sole le famiglie. Alla Camera", continua la parlamentare, "ho presentato una proposta di legge che punta a modificare la legge n. 242 del 2016, operando su due versanti: da un lato, eliminiamo ogni possibile ambiguità chiarendo che la coltivazione della canapa è ammessa solo per finalità industriali e scientifiche; dall'altro, introduciamo nuovi obblighi di controllo delle sementi per poter verificare in modo concreto la destinazione della canapa a finalità lecite. E' chiaro che la battaglia contro le droghe non può limitarsi a questo. Occorre un impegno straordinario", conclude Gelmini, "a partire anche dal mondo della scuola. Perché se la repressione è necessaria, restituire speranza e futuro ai giovani spetta a noi tutti". (Rin)