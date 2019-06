Sea Watch: Salvini, nave davanti a Lampedusa. Io non autorizzo sbarco

- "Questa nave pirata è davanti a Lampedusa. Io continuo a non autorizzare lo sbarco". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando della nave Sea Watch nel corso della conferenza stampa al Viminale per illustrare quanto emerso nei Comitati nazionali per l'ordine e la sicurezza su Calabria e Puglia. (Rer)