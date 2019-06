Autotrasporto: Mit, vicini a soluzione per sblocco 20 milioni su deduzioni forfettarie

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trovato la soluzione tecnica per sbloccare in brevissimo tempo i 20 milioni di euro ulteriori per il comparto dell’autotrasporto, necessari per le deduzioni forfettarie previste per micro e piccole imprese. Lo fa sapere lo stesso Mit in una nota. Attualmente sono in itinere, tra Mit e Mef, le procedure necessarie per rinvenire le risorse nel giro di poco tempo, così da garantire ai piccoli autotrasportatori, anche per il 2019, gli importi in continuità con quanto già deciso lo scorso anno, così da abbattere il carico fiscale sulle imprese di piccole e medie dimensioni. I 20 milioni di euro che verranno messi a disposizione a breve si vanno ad aggiungere ai 70 milioni di euro per le spese di viaggio non documentate, già approvate ad aprile. (Com)