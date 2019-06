Migranti: Sereni, Pd a Lampedusa con chi salva vite

- Marina Sereni, della segreteria nazionale del Partito democratico, scrive su Twitter, in merito alla Sea Watch 3, che "come spiega il sindaco di Lampedusa gli sbarchi non si sono mai fermati. Salvini, assente in Europa, si accanisce contro le Ong solo per ragioni di bassa propaganda. Il Pd, con i suoi deputati e senatori a Lampedusa, con chi salva vite". (Rin)