Migranti: Mediterranea Saving Humans, al fianco Sea Watch e suo comandante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio ha monitorato in questi mesi il Mediterraneo centrale, sul web si schiera a sostegno della Sea Watch e scrive: "Dopo 14 giorni passati ad aspettare che una qualche autorità, italiana, europea, concedesse come prevedono leggi e trattati internazionali, un porto sicuro ai naufraghi salvati da Sea Watch 3 nel Mediterraneo centrale, la comandante della nave Carola Rackete ha deciso di entrare in acque italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa. Non c'era altro da fare. E noi sosteniamo in pieno questa decisione. Che cosa hanno fatto di male i naufraghi salvati da SW3 per dover sopportare questa tortura?". (segue) (Rin)