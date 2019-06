Migranti: Mediterranea Saving Humans, al fianco Sea Watch e suo comandante (2)

- Mediteranea, quindi, prosegue: "Dall'inizio di questa assurda vicenda, il sagrato della chiesa di Lampedusa, per volontà del suo parroco, è diventato il luogo simbolo di protesta contro il divieto di approdo imposto dal governo italiano alla SW3 e alle persone salvate. E allora come Mediterranea - questo è l'appello che viene lanciato - con la nostra nave Mare Jonio ancora sotto sequestro perché abbiamo 'osato' salvare persone, tra cui una bimba di due anni, e abbiamo 'osato' disobbedire a un ministro che ci ordinava di riportarle in Libia, proponiamo a tutti e tutte, agli equipaggi di terra e di mare, di andare stasera su un sagrato di una chiesa della propria città, di portare le coperte termiche e di dire che siamo al fianco di SW, del suo carico di umanità e speranza così violentato in questi 14 giorni". Per dire, contina la rete di associazioni, "che abbracciamo la comandante Carola che ha deciso, nonostante leggi e divieti ingiusti, di rispettare i diritti umani. Per dire che non ci arrendiamo né alle morti in mare né a quelle nei lager libici, per dire che – conclude - non ci arrendiamo al sequestro della Mare Jonio e di tutte le navi che salvano le persone in mare". (Rin)