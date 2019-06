Fisco: Rampelli (Fd'I), pressione tributaria si impenna e tassa piatta incagliata tra baruffe Salvini-Di Maio

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, parla in una nota di "ancora una tegola sulla politica economica del governo pentaleghista: la pressione fiscale dei primi tre mesi dell'anno risulta essere del 38 per cento, in aumento quindi dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Dall'Istat nuovi dati preoccupanti, si sacrificano ancora una volta consumi e investimenti. Non solo l'Italia non cresce, ma gli interventi di defiscalizzazione per cittadini e aziende si sono arenati nel porto delle nebbie o nel caso della tassa piatta rimane incagliata tra le baruffe quotidiane di Salvini e Di Maio. Il governo sembra navigare a vista, specialmente sulla politica economica e fiscale", conclude il parlamentare, "mentre aleggia lo spettro della procedura d'infrazione". (Com)