Droghe: De Priamo (Fd'I), dalla Raggi su tossicodipendenze tante belle parole ma fatti concreti zero

- "La sindaca di Roma getta la maschera anche sul tema delle droghe e proprio oggi, in occasione della 'Giornata mondiale di lotta alla droga', recandosi al Ceis ha dichiarato di essere grata a chi quotidianamente impegna il proprio tempo per aiutare le persone. Come mai allora lo scorso mese ha chiuso l'Agenzia capitolina sulle Tossicodipendenze? Una scelta che Fd'I ha fin dall'inizio denunciato e che ha portato all'inevitabile azzeramento dei servizi e al taglio dei posti di lavoro, bruciando peraltro risorse economiche – che si sarebbero potute utilizzare per interventi in materia di prevenzione - provenienti sia dal bilancio capitolino che dalla Regione Lazio. Sul contrasto alle tossicodipendenze dalla Raggi tante belle parole ma fatti concreti zero". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fd'I.(Com)