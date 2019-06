Sicurezza: Salvini, 515 militari in più per operazione "Strade sicure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quel che riguarda l'operazione 'Strade sicure' ci saranno 515 militari in più in servizio, per un totale di 7765 militari coinvolti nell'operazione". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa al Viminale per illustrare quanto emerso nei Comitati nazionali per l'ordine e la sicurezza su Calabria e Puglia. (Rer)