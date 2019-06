Sesto S. Giovanni: Roggiani (Pd), alle 19 presidio di protesta contro censura manifesti Auser e Aned

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd milanese ha organizzato un presidio questa sera alle 19 davanti al Comune di Sesto San Giovanni, per protestare contro gli episodi di censura che si stanno verificando in queste ore nei confronti di alcuni manifesti appesi dalle associazioni Auser e Aned. Lo annuncia in una nota la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani. "L'amministrazione di destra a Sesto San Giovanni - scrive Roggiani - dopo aver tentato di sfrattare storiche associazioni, adesso agisce per reprimere il dissenso? Qualcuno in queste ore sta rimuovendo e coprendo gli striscioni appesi da Auser e Aned, manifesti simbolo di una legittima e pacifica protesta. Una protesta avviata dalle molte realtà associative che hanno scoperto, loro malgrado, che l'amministrazione comunale ha deciso di mettere all'asta l'immobile dove sono ospitate con regolare contratto di affitto. Se davvero la rimozione è stata ordinata dal sindaco, allora siamo di fronte ad un gravissimo caso di censura che non possiamo tollerare. Per questo abbiamo deciso di lanciare una sfida al primo cittadino, e questa sera, alle 19, saremo davanti al Comune esponendo dei cartelli la scritta 'Di Stefano togli anche questo', per denunciare e fare luce su quanto sta accadendo", dichiara Roggiani. "La città di Sesto San Giovanni e i sestesi non meritano di essere usati dal sindaco e dalla sua maggioranza per piccole rivalse politiche", conclude la segretaria dem. (com)