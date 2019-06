Fisco: Giacomoni (Fi), Con Lega-M5s più tasse, con Berlusconi scendevano

- Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro dell'Ufficio di presidenza di Forza Italia, in una dichiarazione ai telegiornali Mediaset, ha affermato che "oggi gli italiani hanno ufficialmente appreso che da quando c'è questo governo pagano più tasse. Infatti la pressione fiscale è aumentata. Gli unici governi che in questo paese hanno ridotto la pressione fiscale sono i governi di centrodestra guidati dal presidente Berlusconi. Se vogliamo creare sviluppo, ricchezza e posti di lavoro in questo paese", ha concluso il parlamentare azzurro, "dobbiamo sperare che il centrodestra unito torni subito al governo".(Rin)