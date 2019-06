Senato: Grasso (Leu), per un senatore in più maggioranza calpesta Carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso, in una nota, a commento delle decisioni votate oggi dalla Giunta del Senato, afferma: "Lega e Movimento cinque stelle, con il contributo decisivo del gruppo delle Autonomie, votano in Giunta per attribuire il seggio rimasto vacante in Sicilia al primo non eletto in Umbria, calpestando l'articolo 57 della Costituzione che stabilisce inequivocabilmente che l'elezione dei senatori è su base regionale. La maggioranza si è rifugiata in un ingarbugliato rimando tra norme sulla legge elettorale dalla dubbia interpretazione: tutto questo solo per puntellare con un senatore in più la loro fragile maggioranza".(Com)