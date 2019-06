Armenia: Tsarukyan (Bargavach Hayastan), nessun legame con caso incendio città di Abovyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gagik Tsarukyan, presidente del partito armeno Bargavach Hayastan, non ha alcun legame con il caso dell'incendio nella città di Abovyan verificatosi l’8 giugno e, per questo motivo, non ha risposto alla convocazione dell’ufficio investigativo. È quanto precisa una nota dello stesso Tsarukyan che chiarisce la posizione del politico e imprenditore armeno rispetto alla vicenda. Il presidente del partito Bargavach Hayastan ha solamente "espresso la sua opinione personale sull'incidente, dicendo agli enti giuridici di trovare in fretta i colpevoli e di condannarli secondo le leggi previste dalla legge". "In caso contrario - prosegue la nota - significherà che gli enti giuridici non sono in grado di agire in maniera professionale. In accordo con l'articolo 96 della legge della Repubblica armena il capo del partito non è responsabile e non può assumersi la responsabilità, oppure essere indagato per aver espresso la sua opinione nel dibattito pubblico". I legali di Tsarukyan hanno già esposto questa posizione all’ufficio investigativo della Repubblica armena. (Res)