Italia-Regno Unito: delegazione parlamentari italiani in visita a Londra

- In occasione del 130mo anniversario della nascita dell'Unione interparlamentare (Uip), una rappresentanza mista di sei parlamentari italiani, membri della sezione bilaterale di amicizia Uip Italia - Regno Unito, presieduta dalla senatrice Michela Montevecchi (M5s), ha fatto visita a Londra, su invito del parlamentare John Whittingdale. La delegazione è stata ricevuta prima dallo Speaker della House of Commons, John Bercow, e successivamente dal leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn, entrambi membri attivi in passato dell'Unione interparlamentare. Lo riferisce Montecitorio in una nota. La delegazione italiana ha inoltre incontrato rappresentanti delle commissioni Brexit dei comuni (Hilary Benn), Ue (EU Selected Commitee) dei Lords, Affari interni e Cambiamenti climatici (Barry Gardner) ed infine il Brexit minister (Robin Walker). Tra i temi discussi, la tutela dei diritti dei 3 milioni di cittadini Ue nel Regno Unito, di sicurezza, di visti, di cambiamenti climatici ed infine del futuro rapporto commerciale, post Brexit, tra l'Unione europea ed il Regno Unito.(Com)