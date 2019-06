Tav: Fiorini (FI), M5s non riuscirà a paralizzare paese

- La deputata di Forza Italia, Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera, dichiara in una nota che "siamo fiduciosi che il Movimento cinque stelle non riuscirà a paralizzare il paese e che ormai, finalmente, la Tav si farà. D'altronde i grillini, che avevano giustificato il loro no nascondendosi dietro l'analisi costi benefici, non hanno più scusanti dal momento che è stata anche aumentata al 50 per cento la quota di finanziamento europeo per la tratta nazionale dell'opera. Quello che ci preoccupa - continua la parlamentare azzurra - è che essendo il ministero delle Infrastrutture guidato da un grillino, Toninelli, che ha come suo sottosegretario un altro grillino, Dell'Orco, il M5s farà di tutto per allungare i tempi. Le infrastrutture come la Tav, e come la Campogalliano-Sassuolo, sono strategiche per il rilancio del paese, sia nell'immediato per i posti di lavoro che producono, sia perché rendono più competitive le nostre aziende e quindi anche il nostro made in Italy. Quindi", conclude Fiorini, "devono essere realizzate subito senza ulteriori indugi". (Com)