Roma: Zannola (Pd), su piano caldo informazione assente, predisposta interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani sono previste a Roma temperature molto elevate che si protrarranno anche nei giorni successivi. L'estate è arrivata da una settimana, cosa aspetta il Campidoglio a mettere in atto una campagna informativa a sostegno delle persone più fragili, gli anziani e i senza fissa dimora sul piano caldo? Ancora una volta l'amministrazione Raggi si mostra poco attenta e pasticciona. Purtroppo a farne le spese come in questo caso sono coloro che hanno più bisogno. Sul caso ho predisposto una interrogazione urgente alla giunta". Così in una nota il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. (Com)