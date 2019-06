Sicurezza lavoro: Landini (Cgil), assurdo continuare a morire come 50 anni fa

- Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in merito ai dati presentati quest'oggi dal presidente dall'Inail Massimo De Felice, osserva in una nota: "E' assurdo e non più accettabile continuare a morire come cinquant'anni fa. Siamo dinanzi a un dramma: aumentano i morti sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. La salute e la sicurezza sono considerate ancora un costo e non si investe in termini pubblici sulla prevenzione". Purtroppo, prosegue Landini, "anche in questo campo c'è un problema di carenza di investimenti, e quando ciò accade prevale l'idea che pur di lavorare va bene qualsiasi condizione, questo non è assolutamente accettabile. Le imprese - incalza il segretario generale della Cgil - devono cambiare registro e iniziare a investire su prevenzione e sicurezza, mentre le istituzioni pubbliche su controlli, ispezioni e nei servizi di medicina del lavoro. Contemporaneamente, c'è bisogno di favorire una cultura della sicurezza, ostacolata oggi anche dalle condizioni precarie di lavoro".(Com)