Uruguay: governo ricorre contro obbligo di vendere aquila nazista del Graf Spee

- Il governo dell'Uruguay ha deciso di fare ricorso contro una sentenza della giustizia che lo obbligava a vendere un importante simbolo della Germania nazista. Si tratta dell'aquila di bronzo che decorava la poppa della Graf Spee, l'imponente corazzata auto-affondata dai tedeschi al largo delle acque di Montevideo il 17 dicembre del 1939 al termine della cosiddetta battaglia del Rio de la Plata. Il cimelio, alto circa due metri, largo tre e con un peso di oltre 350 kg, era stato riportato alla luce nel 2006 da una spedizione subacquea finanziata in parte da privati ed in parte dallo stato uruguaiano. La vendita dell'aquila rimarrà in sospeso fino alla pronuncia del tribunale d'appello. Lo scorso 20 giugno un giudice della corte civile aveva dato ragione alla compagnia contrattata dallo stato nel 2006 per il recupero del relitto che punta alla vendita degli oggetti ritrovati. Secondo la sentenza di primo grado che aveva intimato il governo a vendere l'aquila entro un termine di 90 giorni, all'imprenditore che aveva finanziato la missione di riscatto, l'uruguaiano Alfredo Etchegaray, corrisponde inoltre la metà del ricavato. (segue) (Abu)