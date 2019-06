Uruguay: governo ricorre contro obbligo di vendere aquila nazista del Graf Spee (2)

- Lo stesso governo tedesco, dopo il ritrovamento dell'aquila, si era pronunciato a riguardo esprimendo il desiderio che venisse esposta in un museo. Le autorità di Berlino si erano manifestato contrarie alla vendita di un oggetto che potrebbe essere considerato come un cimelio e finire in mano di persone che fanno tuttora un culto del nazismo. L'aquila, che sostiene una svastica tra i suoi artigli, è attualmente in custodia presso la prefettura navale di Montevideo. L'appello del governo si basa sul fatto che l'impresa di Etchegaray non ha rispettato il contratto che prevedeva il recupero dell'intero relitto del Graf Spee che tuttora ostruisce parzialmente la navigazione nel canale del Rio de la Plata ed è reso visibile da una speciale boa luminosa. Prima del suo epilogo al largo della costa di Montevideo la Graf Spee aveva affondato nove navi mercantili sulle rotte che uniscono il Sudamerica all'Europa. (Abu)