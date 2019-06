Migranti: Salvini, non escludiamo barriere a nordest su rotta balcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è segnale di riapertura della rotta balcanica. Da luglio ci saranno i pattugliamenti misti fra polizia italiana e slovena. Speriamo diano i loro frutti, ma se non fosse sufficiente e il flusso dovesse continuare il presidente del Friuli si farà portatore con il governo di chiedere una sospensione di Schengen". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa al Viminale per illustrare quanto emerso nei Comitati nazionali per l'ordine e la sicurezza su Calabria e Puglia. "Se non si riuscisse con vie diplomatiche - ha aggiunto - non escludiamo nessun tipo di altro intervento come barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei". (Rer)