Venezuela: Guaidò denuncia tentato sequestro membri del suo staff

- Il presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaidò ha denunciato un tentativo di sequestro della sua squadra di collaboratori da parte di uomini armati non identificati. Lo riferisce suo account Twitter il Centro di comunicazione nazionale, che funge da ufficio stampa dell’autoproclamato presidente ad interim. “Il presidente Guaidò ha sventato un tentativo di sequestro del suo staff da parte di civili armati non identificati”, riferisce l’ufficio comunicazione di Guaidò, secondo cui “il gruppo armato era intenzionato a sequestrare i membri dello staff lungo l’autostrada Francisco Fajardo per condurli alla direzione generale del controspionaggio militare (Dgcim); tentativo frustrato dall’arrivo di Guaidò”. (segue) (Brb)