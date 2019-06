Venezuela: Guaidò denuncia tentato sequestro membri del suo staff (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia arriva mentre si svolge a Medellin, in Colombia, la 49ma assemblea generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), durante la quale verranno discusse, tra le altre cose, le crisi in Venezuela e Nicaragua. Sul tema Venezuela, l'Assemblea generale Osa si era già espressa nel 2018, approvando una risoluzione nella quale dichiarava illegittima la rielezione di Nicolas Maduro a presidente. In rotta da tempo con l'ente panamericano, il governo Maduro ha portato ad aprile a compimento il processo di uscita dal'Osa, annunciato come da statuto due anni prima. Da allora il seggio del Venezuela - non senza polemiche di alcuni paesi membri - viene occupato da Gustavo Tarre Briceno, inviato dal leader oppositore Juan Guaidò: si tratta di un riconoscimento ad oggi fatto solo dal segretario generale, Luis Almagro, ma non di tutta l'Assemblea generale, passo che secondo alcune indiscrezioni della vigilia potrebbe essere sollecitato dai paesi del gruppo di Lima. Di fatto fino ad oggi sono mancati i numeri sufficienti a portare l'Assemblea su una posizione chiara a favore di Guaidò. (segue) (Brb)