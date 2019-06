Migranti: Palazzotto (Si), Salvini viola Costituzione, intervenga Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erasmo Palazzotto di Sinistra italiana parlando con i cronisti a Montecitorio, ha affermato: "A bordo della Sea Watch ci sono 42 persone i cui diritti fondamentali sono stati violati costantemente negli ultimi 14 giorni. In questo momento l'unico a violare la legalità internazionale e la nostra Costituzione è il ministro dell'Interno Salvini". Il parlamentare di Liberi e uguali, quindi, ha aggiunto: "Ci sia l'intervento a questo punto del presidente della Repubblica perchè venga ripristinata la legalità e si ponga fine a questo scempio delle leggi e del rispetto della vita umana. I naufraghi, queste poche decine di persone - ha sottolineato Palazzotto - non possono rappresentare un problema per l'Italia e per l'Europa. Sono solo le vittime di un'enorme campagna di cinica propaganda speculativa fatta sulla pelle di esseri umani che hanno già subito violenze inenarrabili nei campi di concentramento libici, e a cui l'Italia, gli altri Stati e l'Europa devono dare una risposta in termini di accoglienza, assistenza ed integrazione". (Com)