Monza: sindaco Allevi e assessore Longo premiano vincitori concorso fotografico di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati premiati oggi dal sindaco Dario Allevi e dall'assessore alla Cultura Massimiliano Longo i vincitori del concorso fotografico "Christmas Monza 2018". I premiati sono Massimo Rizzoli, Clizia Borgo e Francesca Bianco. L'obiettivo del concorso - ricorda una nota del Comune di Monza - era documentare la magia del Natale tra eventi, luci, addobbi, atmosfera, regali, oggetti di artigianato, famiglia e amici. Le opere sono state valutate dalla giuria sulla base di tre parametri: originalità e creatività, attinenza al tema proposto e qualità tecnica. Il vincitore è Massimo Rizzoli, pensionato di 65 anni, nato a Monza. Le sue opere, intitolate "Ore sette e dieci" e "Passeggiata in famiglia" sono state quelle che meglio delle altre sono riuscite a cogliere la vera essenza natalizia monzese. Per questo Rizzoli ha ricevuto dal sindaco Dario Allevi e dall'assessore Massimiliano Longo un assegno di 300 euro. Secondo posto per Clizia Borgo, 27 anni, studentessa di Carnate con "Cliché di Natale" e "Monza a Natale". Sul gradino più basso del podio Francesca Bianco, 46 anni di Monza, di professione veterinario, con "Incanto... reale" e "Notte di Natale: silenzio in città". A loro è andato, rispettivamente, un premio di 200 e 100 euro. (segue) (com)